Кинокомпания Universal Pictures опубликовала первые кадры предстоящего компьютерно-анимационного фильма «Шрек 5» (Shrek 5) от DreamWorks Animation.

«Это происходит… это действительно происходит! Смотрите «Шрек 5″ только в кинотеатрах летом 2027 года», — говорится в описании к первому тизер-трейлеру картины.

Новая часть одной из самых любимых анимационных франшиз всех времен, основанной на книге Уильяма Стейга «Шрек!», будет продолжением мультфильма «Шрек навсегда».

По предварительным данным, премьера фильма запланирована на 30 июня 2027 года.