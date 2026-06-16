Нефтеперерабатывающий завод в Москве остановил свою работу после ударов Сил обороны Украины, сообщает Reuters со ссылкой на два источника.

Издание отмечает, что в результате удара на предприятии была повреждена установка первичной переработки нефти, которая обеспечивает 53% мощности завода. На месте происшествия возник сильный пожар, с территории нефтеперерабатывающего завода поднимается густой черный дым. Журналисты отмечают, что один из блоков вскоре должен возобновить работу.

Издание также отмечает, что Украина удвоила количество атак на нефтеперерабатывающие заводы с начала 2026 года. И это уже привело к полной или частичной остановке переработки нефти и снижению производства бензина, дизельного и авиационного топлива.

По подсчетам журналистов, эта стратегия все больше напрягает внутренний рынок топлива в России.