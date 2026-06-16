Для иностранных инвестиций важны несколько факторов. Первый фактор – это социально-экономическая стабильность. Во вторую очередь – безопасность. В-третьих – предоставление государством значительных поощрений. В-четвертых – наличие в этой стране подходящей рабочей силы: как знающей, умелой, так и по оптимальной цене. При наличии этих факторов наблюдается приток капитала и инвестиций в эту страну. Азербайджан отвечает всем перечисленным мною критериям.

Об этом министр сельского хозяйства Меджнун Мамедов сказал в эксклюзивном интервью АЗЕРТАДЖ, AzTV и ARB TV.

«Поэтому я думаю, что в рамках Государственной программы, охватывающей 2026–2030 годы, привлечение инвесторов из зарубежных стран в Азербайджан станет еще проще, интерес будет постепенно расти. И этот интерес мы уже наблюдаем с момента утверждения новой Государственной программы. В Министерство сельского хозяйства поступают различные обращения, запросы от иностранных инвесторов, желающих вложить инвестиции в Азербайджан в различных направлениях: животноводство, тепличное хозяйство, виноградарство и виноделие.

Какими будут объемы инвестиций – я не знаю, это покажет время. Но, как отметил господин Президент, благодаря своей стабильности, географическому положению, механизмам экономического поощрения Азербайджан сейчас создал очень благоприятные условия для инвесторов. Это, конечно же, окажет свое позитивное воздействие», – добавил Меджнун Мамедов.