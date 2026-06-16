Беспилотники атаковали нефтебазу в российском Краснодарском крае в ночь на 16 июня, возник пожар, также из-за атаки перекрыли трассу между станицей Полтавской и хутором Трудобеликовским.

«Из-за падения обломков БПЛА произошел пожар на нефтебазе в станице Полтавской Красноармейского района», — сообщили в региональном оперштабе.

Отмечается, что к тушению пожара были привлечены 32 человека и 7 единиц техники.

Отметим, Полтавская нефтебаза является промежуточным звеном между нефтеперерабатывающими заводами компании «Лукойл» и конечными потребителями — сетями автозаправочных станций. На территории нефтебазы расположено 28 резервуаров для хранения топлива и нефтепродуктов.

Кроме того, Украина атаковала Москву беспилотниками. Число сбитых на подлете к Москве за утро украинских БПЛА достигло 60. После атаки загорелся крупнейший нефтеперерабатывающий завод в Москве, он находится в Капотне.