Министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир отменил запланированный визит в Соединенные Штаты после возникновения трудностей с получением американской визы.

Как сообщают израильские СМИ, посольство США потребовало от политика лично явиться для сдачи отпечатков пальцев и прохождения собеседования. По данным телеканала Channel 12, необычная процедура была связана с наличием у Бен-Гвира судимостей и могла свидетельствовать о нежелании американской стороны выдавать ему визу.

Министр посетил посольство и выполнил все требования, однако позднее решил отказаться от поездки. По информации СМИ, он опасался, что виза не будет оформлена до даты вылета.

В канцелярии Бен-Гвира заявили, что он добровольно отказался от использования дипломатического паспорта, поскольку большая часть визита носила личный характер, и подал заявление на обычную визу. При этом ведомство не объяснило, почему поездка была полностью отменена.

Ранее поездка уже вызывала споры: сообщалось, что ее расходы должен был оплатить проживающий в Майами бизнесмен Яаков Эльхарар, однако соответствующий комитет при Государственном контролере Израиля не одобрил такую схему финансирования.

Среди прошлых судимостей Бен-Гвира значатся нарушения общественного порядка, подстрекательство к расизму и поддержка террористической организации.