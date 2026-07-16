Президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с премьер-министром Палестины Мухаммедом Мустафой вновь подтвердил неизменную позицию Баку в поддержку создания независимого и суверенного Палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме. Заявление прозвучало на фоне сообщений о планах израильской стороны признать так называемый «геноцид армян», что привлекло внимание к тонкому балансу азербайджанской дипломатии на ближневосточном направлении.

О том, почему Баку именно сейчас вновь публично обозначил свою позицию, как это может быть воспринято в Израиле и способен ли Азербайджан стать площадкой для диалога по палестинской проблематике, Minval Politika рассказал глава Центра исследований Южного Кавказа, политолог Фархад Мамедов.

По словам Мамедова, нынешнее заявление президента Азербайджана не означает изменения курса, поскольку речь идет о подтверждении давно существующей и последовательно проводимой линии.

«Азербайджанская Республика на протяжении трех десятилетий выступает именно с этой позиции — каким образом должен быть урегулирован израильско-палестинский конфликт. И это было сегодня подтверждено со стороны президента Азербайджана во время встречи с премьер-министром Палестинской автономии», — указал эксперт.

Политолог отметил, что совпадение заявления с обсуждением в Израиле вопроса о признании так называемого «геноцида армян» действительно обращает на себя внимание, однако не меняет сути азербайджанского подхода: «Да, есть совпадение, особенно на фоне признания со стороны правительства Израиля так называемого «геноцида армян». Однако эта позиция Азербайджана не является новостью для Израиля. Азербайджан последовательно и принципиально продвигает как стратегическое партнерство с Израилем, так и высказывает позицию относительно урегулирования израильско-палестинского конфликта».

Отвечая на вопрос о том, как Баку удается одновременно сохранять стратегическое партнерство с Израилем и поддерживать палестинскую государственность, политолог подчеркнул, что ключевым фактором является именно последовательность внешнеполитической линии.

«Особенность — в последовательности, предсказуемости позиции и в том, что эта позиция переживает экзамены временем. Когда случаются разные события и вроде бы позиция Азербайджана выбивается из конъюнктуры, именно последовательность данной позиции создает элемент предсказуемости. Поэтому она не становится сюрпризом», — сказал собеседник.

Мамедов напомнил, что вопрос признания палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме никогда не скрывался Баку: «К примеру, по теме признания палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме — эта позиция не является сюрпризом для Израиля».

При этом Азербайджан, по его словам, стремится сохранять отношения со всеми сторонами конфликта.

«Азербайджан стремится поддерживать равноправные и взаимовыгодные отношения со всеми участниками конфликта. И, как мы видим, по мере развития ситуации таких государств в мире становится все меньше и меньше», — подчеркнул он.

Говоря о возможной реакции Израиля, эксперт не ожидает, что заявление Баку станет неожиданностью для израильского руководства: «Когда оба участника конфликта имеют равные доверительные отношения с какой-то третьей страной, то эта третья страна, конечно же, рассматривается в качестве посредника».

По его оценке, именно наличие доверительных отношений и с Израилем, и с палестинской стороной создает для Азербайджана особые возможности.

«Нужно понимать, что руководство Азербайджана создало такие условия, при которых Баку может предложить место для диалога», — добавил эксперт.

Комментируя вопрос о более заметной роли Баку на Ближнем Востоке, Мамедов пояснил, что посредничество может принимать разные формы: «Посредничество бывает разным — инициативным, манипулятивным или же предоставлением услуг, то есть пространства для диалога».

Именно в последнем формате Азербайджан, по его словам, обладает серьезным опытом. «По последней части Азербайджан имеет большой опыт».

Эксперт напомнил и недавнее высказывание президента Ильхама Алиева на Глобальном медиафоруме, где глава государства фактически обозначил философию азербайджанского посредничества.

«Президент Азербайджана говорил о том, в чем заключается секрет Азербайджана, — в том, что азербайджанская сторона умеет держать язык за зубами в процессе посредничества, оформлять эту функцию и не заявлять о ней во всеуслышание, а стремиться к тому, чтобы был результат, даже если роль Азербайджана не будет упомянута», — отметил политолог.

По мнению Мамедова, именно ориентация на результат, а не на публичный эффект, может стать главным преимуществом Азербайджана как потенциальной переговорной площадки.

«Эта деталь, я думаю, отличает Азербайджан от многих других площадок, которые занимаются больше самопиаром в процессе посредничества. А такой самопиар далеко не всегда приводит к каким-либо результатам», — резюмировал эксперт.