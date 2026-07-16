Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в ходе официального визита в Россию проведет переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

Как сообщили в Министерстве иностранных дел России, стороны планируют обсудить текущее состояние и перспективы двустороннего сотрудничества, а также обменяться мнениями по наиболее актуальным вопросам региональной и международной повестки.

«Планируется обсудить состояние и перспективы двустороннего сотрудничества, а также обменяться мнениями по наиболее актуальным аспектам региональной и международной повестки дня. Азербайджан – важный партнёр России на Южном Кавказе и в Каспийском регионе. Отношения между нашими странами поступательно развиваются в духе традиций дружбы и добрососедства. Повседневная совместная работа выстраивается на основе принципов равноправия, взаимоуважения и учёта интересов друг друга», — говорится в сообщении МИД РФ.