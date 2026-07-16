Президент Украины Владимир Зеленский готов провести встречу с президентом России Владимиром Путиным в Анкаре. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

По его словам, Турция остается одной из ключевых площадок для переговоров между Киевом и Москвой, а украинская сторона благодарна Анкаре за готовность организовать встречу на высшем уровне.

Сибига подчеркнул, что Украина подготовила реальные предложения по завершению войны, выступает за прекращение огня и рассчитывает на продолжение мирных усилий при участии США и Европы.

Он также заявил, что возможная встреча Зеленского и Путина могла бы придать новый импульс мирному процессу и приблизить достижение перемирия.