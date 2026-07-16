Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял премьер-министра Палестины Мухаммеда Мустафу.

Глава государства выразил уверенность, что визит палестинского премьера будет способствовать дальнейшему укреплению братских отношений между Азербайджаном и Палестиной.

Ильхам Алиев вновь подтвердил неизменную позицию Азербайджана в поддержку создания независимого и суверенного Палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме.

Мухаммед Мустафа передал президенту Азербайджана приветствия от главы Палестины Махмуда Аббаса. В ответ Ильхам Алиев поблагодарил за теплые слова, попросил передать свои приветствия палестинскому лидеру и с удовлетворением вспомнил его визит в Азербайджан, а также встречи на международных площадках.

Премьер-министр Палестины отметил, что страна переживает сложный период, и выразил надежду на поддержку со стороны дружественных государств. Он поблагодарил Азербайджан за оказываемую помощь, в том числе за намерение построить в Палестине среднюю школу в качестве гуманитарного проекта.

В ходе встречи было подчеркнуто, что открытие Представительства Азербайджана в Рамалле и финансирование расходов посольства Палестины в Баку азербайджанской стороной свидетельствуют о высоком уровне двусторонних отношений.

Стороны также напомнили, что Азербайджан выделил 5 млн долларов финансовой помощи Палестине по итогам международных конференций, состоявшихся в Баку в 2013 году, а также оказывает поддержку через Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам (UNRWA).

Высокую оценку получила образовательная поддержка: в настоящее время 23 палестинских студента обучаются в Азербайджане по Международной образовательной грантовой программе имени Гейдара Алиева, а всего в стране получают образование 37 студентов из Палестины.

Кроме того, стороны обсудили возможность поставок отдельных видов сельскохозяйственной продукции из Палестины в Азербайджан на льготных условиях и обменялись мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.