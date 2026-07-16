Десять граждан Азербайджана, входивших в состав экипажа гражданского торгового судна Atlas Bey, подвергшегося атаке 14 июля у побережья Одессы, были отправлены на Родину через Молдову и Турцию.

Об этом заявили в Министерстве иностранных дел Азербайджана.

В МИД отметили, что посольство Азербайджана совместно с компетентными органами Украины продолжает принимать необходимые меры по поиску капитана судна.

Напомним, минувшим вечером сообщалось, что спасенные у берегов Одессы азербайджанцы выехали домой.