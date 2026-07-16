17 июля в Баку и на Абшеронском полуострове осадков не ожидается, будет преобладать умеренный северо-западный ветер.

Температура воздуха составит ночью 22-25°, днем 30-35° тепла.

Атмосферное давление составит 756 мм ртутного столба, относительная влажность — ночью 70-75%, днем 45-55%.

В большинстве регионов Азербайджана ожидается без осадков, однако в некоторых горных и предгорных районах возможны дожди. В отдельных местах прогнозируются ливни, грозы и град. Ночью и утром в некоторых горных местностях будет туман. Будет преобладать умеренный восточный ветер.

Температура воздуха составит ночью 23-27°, днем 34-38° тепла, в горах ночью 14-18°, днем 22-27° тепла.