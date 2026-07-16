Согласно данным Государственного таможенного комитета, за первое полугодие 2026 года объем экспорта высокотехнологичной продукции составил $57,268 млн (0,35% общего объема экспорта страны).

При этом импорт высокотехнологичной продукции оказался значительно выше — $1,077 млрд (12,91% импорта, или $8,34 млрд). Таким образом, объем импорта высокотехнологичной продукции почти в 19 раз превышает экспорт.

Между тем основу азербайджанского экспорта по-прежнему составили топливо, нефть и нефтепродукты. За шесть месяцев их экспорт достиг $10,786 млрд (66,09% общего объема экспорта). Второй крупнейшей экспортной статьей стали драгоценные металлы и изделия из них, в основном золото, — $3,675 млрд (22,52%). В числе крупнейших экспортных товаров также оказались овощи и фрукты ($290,3 млн), пластмассы и изделия из них ($144,8 млн), алюминий и изделия из него ($141,5 млн) и хлопок ($157,8 млн).

А вот наибольшую долю в импорте заняли машины, механическое оборудование и их части — $1,006 млрд (12,07%), а также электрооборудование — $1,004 млрд (12,04%). Кроме того, Азербайджан импортировал наземные транспортные средства (за исключением железнодорожных) на $839,9 млн (10,07%), фармацевтическую продукцию — на $252,4 млн, а также черные металлы — на $242,7 млн.

Основным торговым партнером Азербайджана по экспорту остаются страны Европейского союза. За январь–июнь в государства ЕС было экспортировано товаров на $8,044 млрд, что составило 49,29% всего экспорта страны. В страны СНГ экспорт достиг $1,014 млрд (6,21%), а в остальные государства были отправлены товары на $7,262 млрд (44,5%).

Всего за первое полугодие 2026 года внешнеторговый оборот Азербайджана составил $24,66 млрд, в то время как экспорт достиг $16,32 млрд, а импорт — $8,34 млрд. В результате положительное сальдо внешней торговли составило $7,98 млрд.