Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан провел встречу с главой МИД Украины Андреем Сибигой. По итогам переговоров стороны выступили с совместными заявлениями для прессы.

Фидан подчеркнул, что Анкара не хочет распространения российско-украинского конфликта на акваторию Черного моря. По его словам, удары по портам, танкерам и рыболовецким судам, а также создание угрозы для жизни мирных жителей являются недопустимыми.

Глава турецкой дипломатии также заявил, что Турция считает важным продолжение переговорного процесса между Россией и Украиной в рамках Стамбульского формата. По его мнению, сохранение диалога остается наиболее целесообразным путем для поиска мирного урегулирования конфликта.

Фидан отметил, что Анкара продолжит прилагать усилия для снижения напряженности в Черноморском регионе и поддерживать дипломатические инициативы, направленные на достижение мира.