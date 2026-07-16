В ходе рабочего визита президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Шанхай Казахстан и Китай подписали более 70 коммерческих соглашений на общую сумму свыше 15 млрд долларов.

Как сообщает Акорда, договоренности охватывают сферы искусственного интеллекта, цифровизации, транспорта, финансов, агропромышленного комплекса, машиностроения и других высокотехнологичных отраслей.

В частности, достигнуты договоренности о стратегическом партнерстве Казахстана с Huawei, производстве в стране автомобилей Li Auto, OMODA и JAECOO. Также подписаны соглашения о строительстве первой очереди терминала в порту Курык, создании «Долины дата-центров», развитии международного логистического коридора и реализации крупных промышленных проектов.

Выступая на встрече с руководителями китайских высокотехнологичных компаний, Токаев заявил, что объем китайских инвестиций в экономику Казахстана уже превысил 30 млрд долларов, а товарооборот между странами в прошлом году достиг рекордных 49 млрд долларов. По его словам, в республике работают более 8,5 тыс. предприятий с участием китайского капитала.

Президент также отметил реализацию новых совместных проектов, включая строительство газохимического комплекса с Sinopec, завода по глубокой переработке кукурузы с Fufeng Group и хлопково-текстильного кластера с Lihua Group.

Токаев пригласил китайские компании участвовать в цифровой трансформации агропромышленного комплекса и транспортно-логистической системы Казахстана. Он подчеркнул, что страна намерена стать ведущим агропромышленным и транспортно-логистическим хабом Центральной Азии, развивая искусственный интеллект, роботизацию, «умные фермы» и единую цифровую экосистему международных грузоперевозок. Кроме того, президент предложил расширить сотрудничество в сфере освоения критически важных минералов и создания производств с высокой добавленной стоимостью.