Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что 85 лет назад молчание и бездействие перед лицом Гитлера привели к гибели 80 миллионов человек по всему миру, и всё человечество заплатило цену за безумие «обезумевшего тирана».

По словам Эрдогана, сегодня повторяется та же ошибка: за действиями Нетаньяху и его кабинета в Газе, которые он назвал геноцидальными, наблюдают с таким же молчанием и бездействием, как когда-то в случае с Гитлером.

Турецкий лидер подчеркнул, что, когда пожар разрастается, он сжигает не только регион, где начался: его искры разлетаются по всему миру.

Он также заявил, что, как сегодня весь мир платит цену за нерешённую ситуацию в Ормузском проливе, так и в случае, если «беззаконие Израиля» не будет остановлено, последствия вместе с регионом понесёт всё человечество.