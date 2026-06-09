Латвия официально присоединилась к инициативе Drone Deal — международному соглашению о сотрудничестве в сфере оборонных технологий, включая разработку и производство беспилотных систем. Об этом говорится в публикации президента Украины Владимира Зеленского в Telegram.

В ходе встречи с новым премьер-министром Латвии Андрисом Кулбергсом Украина и Латвия подписали соглашение Drone Deal. Документ стал одним из ключевых результатов переговоров и направлен на укрепление совместных оборонных возможностей и развитие кооперации в сфере производства.

Отмечается, что соглашение предусматривает не только практическое взаимодействие в области безопасности, но и передачу украинского опыта и технологий партнёрам.

Латвия стала шестой страной, присоединившейся к инициативе Drone Deal. Тем самым формируется расширенная сеть долгосрочного оборонного сотрудничества, основанная на технологическом обмене, общих интересах и взаимной поддержке.