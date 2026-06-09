Заместитель министра цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Гасанова провёл встречу с представителями платформы TikTok.

На встрече обсуждались возможности сотрудничества в сфере цифрового развития, включая возможное участие TikTok в реализации «Плана действий по ускорению цифрового развития Азербайджана на 2026–2028 годы».

Стороны обменялись мнениями по вопросам повышения цифровой грамотности, реализации совместных образовательных проектов, поддержки местных цифровых стартапов, а также планируемых законодательных изменений, касающихся доступа детей к социальным сетям.

Отдельное внимание было уделено формированию безопасной цифровой среды и развитию инновационной экосистемы в стране.