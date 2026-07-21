22 июля в Баку и на Абшеронском полуострове пройдет преимущественно без осадков. Будет преобладать северо-западный ветер, который днем сменится юго-восточным.

Как сообщает Национальная служба гидрометеорологии, температура воздуха ночью составит 22-25, днем — 30-34° тепла.

Атмосферное давление — 758 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 60-70, днем — 45-50%.

В регионах Азербайджана преимущественно без осадков. Однако днем в некоторых горных районах есть вероятность кратковременных дождей, гроз и града. В некоторых горных районах не исключается туман. Будет преобладать умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 22-26, днем — 33-38° тепла, в горах ночью 13-18, днем — 24-29° тепла.