В кыргызстанском сегменте соцсетей обсуждают видео с бывшим депутатом парламента и экс-министром труда КР Улукбеком Кочкоровым. В кадре он развозит заказы в Соединённых Штатах, предположительно работая курьером, сообщают кыргызские СМИ.

Ролик вызвал широкий общественный резонанс, поскольку Кочкоров ранее занимал высокие государственные посты, включая должность министра труда и социального развития и работал в органах национальной безопасности. Кочкоров дважды участвовал в президентских выборах Кыргызстана — в 2017 и 2021 годах.

По данным СМИ, сейчас бывший политик проживает вместе с семьёй в Чикаго. Сам Кочкоров ранее заявлял, что не считает зазорным любой честный труд.