Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что обсудил с премьер-министром Великобритании Киром Стармером возможность передачи Киеву 2,4 млрд фунтов стерлингов, полученных от продажи футбольного клуба «Челси» Романом Абрамовичем.

По словам Зеленского, эти средства могли бы быть использованы не только для гуманитарных целей, но и для усиления украинской противовоздушной обороны, которая защищает энергетическую инфраструктуру страны от ракетных ударов.

Президент отметил, что вопрос остаётся сложным и продолжает обсуждаться на дипломатическом уровне.

Зеленский также пошутил, что Абрамович не взял с собой эти деньги, когда они встречались в Киеве в прошлом месяце. «Я сказал: нам нужны твои деньги», — отметил президент Украины.