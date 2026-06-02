Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому для получения российского гражданства иностранцы должны будут предоставить документ об отсутствии судимости или о преступлениях, за которые вынесен приговор.

Справка должна быть выдана не ранее, чем за три месяца до подачи заявления компетентным органом государства гражданства заявителя.

При этом граждане Украины, выехавшие на территорию России, при подаче заявления о приеме в гражданство до 1 января 2028 года освобождаются от необходимости предоставлять такой документ.