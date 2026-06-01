В Кыргызстане готовят ужесточение правил продажи табачной и алкогольной продукции. В рамках реализации Концепции демографической политики власти намерены полностью запретить ввоз и продажу насвая, а также повысить минимальный возраст для покупки сигарет и алкоголя с 18 до 21 года.

Кроме того, планируется ввести дополнительные ограничения на реализацию спиртных напитков. В частности, продажу алкоголя хотят запретить в ночное время и через интернет-магазины.

Все эти меры включены в план мероприятий, утвержденный Кабинетом министров Кыргызстана. Реализовать нововведения власти рассчитывают уже в IV квартале текущего года.