ВМС Франции задержали в Атлантическом океане нефтяной танкер «Тагор» (Tagor), находящийся под международными санкциями. Об этом объявил президент Франции Эммануэль Макрон.

Задержание произошло утром 31 мая. По словам Макрона, танкер шел из России. Операция была проведена совместно с партнерами Франции, в том числе Великобританией, «в строгом соответствии с морским правом».

«Недопустимо, чтобы суда обходили международные санкции, нарушали морское право и финансировали войну, которую Россия ведет против Украины уже более четырех лет. Эти суда, игнорирующие даже самые элементарные правила морского судоходства также представляют угрозу для окружающей среды и общей безопасности», — заявил Макрон.