Председатель Государственного комитета по делам семьи, женщин и детей Бахар Мурадова заявила, что ситуация с падением рождаемости в Азербайджане не достигла критического уровня.

Об этом она сказала журналистам в рамках конференции «Мой голос — мои права», посвящённой Международному дню защиты детей, передает Report.

По словам Мурадовой, снижение числа рождений связано не только с деятельностью государственных структур, а затрагивает вопросы демографии, национальной идентичности и формирования будущего человеческого капитала.

«Если сравнивать с развитыми странами, ситуация с рождаемостью в Азербайджане не является критической. Это вопрос мировоззрения людей. Мы должны стараться сохранять баланс, опираясь на семейные ценности», — отметила она.

Глава комитета добавила, что ведомство держит вопрос в центре внимания и даёт соответствующие рекомендации профильным структурам. По её мнению, страна не столкнётся с критической ситуацией в этой сфере.