О том, что Иран использует перемирие для восстановления своего военного потенциала начали говорить уже давно. Еще в апреле Иран активизировал усилия по поиску и извлечению баллистических ракет и боеприпасов, которые были заранее спрятаны или захоронены под землей в результате бомбардировок.

О том, что восстановление проходит быстрее, чем ожидали разведки Израиля и США,сообщалось неделю назад.

Процесс восстановления включает в себя замену ракетных установок, пусковых установок и производство важных систем вооружения, уничтоженных во время войны, так что, по сути, Иран по-прежнему представляет собой значительную угрозу в регионе.

Сегодня можно посмотреть новые спутниковые снимки, которые показывает CNN.

Иран вновь получает доступ к огромному количеству ракет, хранящихся в подземных сооружениях, что ставит под сомнение заявления президента США Дональда Трампа о почти полном уничтожении арсенала Тегерана. Используя только бульдозеры и самосвалы, Иран сводит на нет результаты стратегии, которая включала в себя огромную огневую мощь Израиля и США.

Спутниковые снимки от 10 апреля показывают работы в заблокированном входе в туннель на ракетной базе к югу от Тебриза. Дополнительные спутниковые кадры показывают, что иранцы также расчищают завалы на ракетной базе Хомейни. Там был замечен грузовик, расчищающий вход в туннель, в то время как мусоровозы ожидали в этом районе.

Ракеты находятся в глубоких подземных комплексах, входы в которые завалили бомбардировками, но сами укрытия не пострадали. Необходимая расчистка завалов, но это гораздо проще, чем произвести новые ракеты и пусковые установки.