28 мая, в День независимости Азербайджанской Республики, президент Ильхам Алиев по уже сложившейся традиции, посетил освобожденные территории Карабахского экономического района, где принял участие в открытии ряда инфраструктурных, культурных и промышленных объектов.

Свою поездку президент начал с Шушинского района, где ознакомился с восстановлением села Бёюк-Галадереси. Здесь уже восстановлены 17 домов, в село вернулись 14 семей — 64 человека. Проведены газ, электроэнергия, водоснабжение, построены внутрисельские дороги, создаются общественные пространства.

Бёюк Галадереси расположено к югу от Ханкенди, недалеко от новой дороги, построенной в качестве альтернативы бывшему Лачинскому коридору. Возвращение жителей сюда показывает, что процесс восстановления Карабаха постепенно выходит за пределы крупных городов и охватывает сельские территории вокруг Шуши. Ранее заселение началось также в Дашалты и Туршсу. Фактически вокруг Шуши постепенно формируется новая сеть населённых пунктов и хозяйственной инфраструктуры.

Особое внимание заслуживает традиционный диалог главы азербайджанского государства с жителями сел освобожденных районов. Вот и на этот раз он остался верен своему принципу. При этом главным лейтмотивом выступления Ильхама Алиева перед жителями Бёюк-Галадереси стала мысль о том, что в условиях глобальной турбулентности, нарастающих войн и конфликтов, исход которых сегодня не может предсказать никто, Азербайджан сумел добиться того, чего не могут сделать даже многие крупные державы — полностью достичь своих целей и закрыть вопрос, который десятилетиями оставался источником нестабильности и войны.

Не менее значимым является и нынешний этап — этап восстановления освобожденных территорий, который фактически стал еще одним показателем состоятельности азербайджанского государства. Особенно символично, что все это происходит именно в дни, когда страна отмечает очередную годовщину своей независимости.

Азербайджан, пожалуй, еще никогда в своей современной истории не был настолько сильным как сегодня. Ни в 1918–1920 годах, ни в начале 1990-х государство не было в состоянии полностью защитить свои границы и сохранить контроль над всеми территориями страны. Причем историческая ирония заключается в том, что и более ста лет назад, и более тридцати лет назад противником Азербайджана, по сути, были те же силы, что и сегодня. Разница лишь в том, что теперь это уже поверженный противник.

Именно поэтому Баку сегодня делает особый акцент не только на военной победе, но и на восстановлении Карабаха, как символа того, чтогосударство смогло окончательно закрепить результаты победы, как политически, так и экономически и демографически.

В этой связи последующая часть программы визита президента Азербайджана в Карабах выглядит особенно примечательной. Посетив Ханкенди, Ильхам Алиев принял участие в открытии реконструированного Культурного центра. Здание, построенное еще в 1960–1970-х годах, было капитально обновлено, и теперь представляет собой многофункциональный объект с кинотеатром, театральной площадкой и концертным залом. Центр рассчитан на проведение концертов, форумов, фестивалей и других массовых мероприятий.

И, наконец, в Ханкенди Ильхам Алиев открыл предприятие ООО GP Safety по производству рабочих перчаток, а в Ходжалы — «Карабахский текстильный дом». На обоих предприятиях установлено современное китайское оборудование и работают китайские наладчики, а на фабрике в Ходжалы используются также турецкие станки. Предприятие будет выпускать постельное бельё, покрывала, полотенца и другую домашнюю текстильную продукцию. Сырьё планируется поставлять из Турции и Узбекистана, а готовая продукция ориентирована как на внутренний рынок, так и на экспорт.

При этом речь идет уже не о единичных проектах. Напомним, что в прошлом году в Ханкенди было открыто азербайджано-узбекское текстильное предприятие Businesstex JV, а в Агдамском промышленном парке были запущены обувные, швейные и другие предприятия легкой промышленности. Фактически в Карабахе постепенно формируется новый текстильно-промышленный кластер. Во многом это возвращение к исторической специализации региона, который еще в советский период был связан с хлопководством, шелководством и текстильным производством. Разница заключается в том, что теперь эта модель строится уже в новых экономических условиях. Если раньше Карабах был встроен преимущественно во внутрисоюзную хозяйственную систему, то сегодня регион интегрируется в более широкие евразийские производственные цепочки, укрепляя производственный потенциал ненефтяной сферы азербайджанской экономики.

Отдельной частью программы стало ознакомление с жильём для военнослужащих в Ходжалы. Что не менее показательно, поскольку, наряду с гражданским строительством, в регионе параллельно развивается и современная военная инфраструктура.

Для Баку вопрос безопасности Карабаха остается не менее важным, чем экономическое восстановление региона, поскольку главный приоритет — обеспечение нормальной и безопасной жизни людей, возвращающихся на освобожденные территории. Именно поэтому, наряду с гражданской инфраструктурой, здесь параллельно формируется и современная система безопасности. И любые попытки вновь проверить регион на прочность или поставить под сомнение сложившиеся реалии, кем бы они ни предпринимались, будут жестко пресекаться.