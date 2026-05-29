Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что США добились «большого прогресса» в переговорах с Ираном и считает, что Тегеран «на данный момент ведёт переговоры добросовестно».

«Иранцы хотят заключить сделку», — сказал Вэнс.

В то же время вице-президент признался, что не может гарантировать достижение сделки с Ираном по остающимся открытым вопросам на переговорах.

«Я не могу гарантировать, что мы этого добьемся, но на данный момент у меня довольно оптимистичный настрой», – заявил он, добавив, что дискуссии по нескольким «формулировкам» продолжаются