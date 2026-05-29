Иранское агентство Nour News, связанное с «Корпусом стражей исламской революции», сообщило о взрыве в провинции Бушер, который, «по всей видимости, был вызван столкновением систем ПВО с враждебным летательным аппаратом».

Позже государственное телевидение Ирана заявило, что система противовоздушной обороны «сбила» американский летательный аппарат в районе Бушера на юге страны.

Армия США опровергла сообщения иранских СМИ. «Ни один американский летательный аппарат не был сбит Ираном. Эти утверждения ложны», – заявили в американской армии.