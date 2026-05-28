Независимость – это великое благо, великое достижение. Однако подлинная независимость бывает тогда, когда страна способна проводить независимую политику. И Азербайджан относится к числу таких стран. Об этом сказал президент Ильхам Алиев на встрече с жителями в селе Бёюк Галадереси Шушинского района.

«Сегодня в мире насчитывается около 200 независимых государств. Но нельзя сказать, что все они действительно независимы. Мы являемся независимым государством в подлинном смысле этого слова. Потому что мы сами вершим свою судьбу, проводим нашу политику, ни на кого не оглядываясь, во имя народа и государства, на основе защиты национальных интересов», — отметил глава государства.

Ильхам Алиев заявил, что и 2020-й, и 2023-й годы – это наша славная Победа, и мы вечно будем гордиться этим триумфом. «Сегодня под нашим контролем находится каждая пядь земли на территории Азербайджана», — указал он.

«Суверенитет и территориальная целостность Азербайджана полностью восстановлены. Достигнутый мир был установлен на наших условиях», — сказал глава государства.

Ильхам Алиев подчеркнул, что после славной победы Азербайджана, он отмечает этот замечательный праздник – 28 мая – День независимости на освобожденных землях, и это уже стало традицией. «Считаю, что это самый правильный выбор», — добавил он.

Глава государства отметил, что этот День независимости очень дорог каждому из нас.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев также отметил, что «сегодня мы живем спокойно, как народ-победитель и как государство-победитель. Это источник огромной гордости».

«В короткие сроки проведена масштабная строительно-восстановительная работа, и это тоже для народа, чтобы люди поскорее вернулись, спокойно жили и чувствовали себя здесь очень комфортно, в безопасности, строили и созидали, растили детей, заботились о старших и наслаждались жизнью», – добавил глава государства.