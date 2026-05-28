В Баку и на Абшеронском полуострове с вечера 29 мая до утра 30 мая ожидается временами дождь. В некоторых местах полуострова существует вероятность кратковременного усиления дождя и грозы. Об этом сообщает Национальная служба гидрометеорологии.

В северных и западных районах Азербайджана с дневного времени 29 мая до дневного времени 31 мая в ряде мест ожидаются периодические осадки. В отдельных районах возможны кратковременные интенсивные осадки, грозы, град, а в высокогорных районах — снег

В связи с осадками ожидается повышение уровня воды в реках, на некоторых горных реках возможны кратковременные паводки и сели.

Из-за неустойчивых погодных условий температура воздуха по сравнению с предыдущими днями понизится на 3–6 градусов.