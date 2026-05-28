Казахстан и Россия подписали соглашения об основных принципах и условиях сотрудничества по проекту строительства атомной электростанции в Казахстане на территории Республики Казахстан, а также о предоставлении государственного экспортного кредита для финансирования ее строительства.

По его словам, Москва предоставит экспортный кредит на большую часть затрат проекта, однако часть финансирования возьмет на себя казахстанская сторона.

По его словам, подготовительные работы на площадке ведутся уже год, а все технические параметры проекта планируется определить до конца текущего года. В «Росатоме» рассчитывают начать основные строительные работы до конца десятилетия.