Премьер-министр Армении Никол Пашинян обвинил лидера блока «Сильная Армения», бизнесмена Самвела Карапетяна в шпионской деятельности и действиях против государственных интересов страны.

Соответствующее заявление Пашинян сделал в видеоролике, опубликованном на его странице в Facebook.

«Калужского олигарха следует судить не только за отмывание денег и кражу электроэнергии из школ, детских садов и воинских частей, но и за действия против государственных интересов Армении…(…)… Эта шпионская деятельность не сработает, и тем более сейчас пусть калужский олигарх готовится к тому, что он не сможет покинуть Армению еще десять лет. Он должен сидеть в тюрьме как шпион, как вор электроэнергии и как отмыватель денег», — заявил Пашинян.