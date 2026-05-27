На 97-м году жизни скончался Дональд Ньюхаус — владелец медиакомпании Advance Publications, которой принадлежит издательский дом Condé Nast. Об этом сообщает издание The New York Times.

Миллиардер умер дома в штате Нью-Джерси. Это подтвердил его сын Стивен Ньюхаус, который занимает пост сопрезидента компании. Причиной смерти стало онкологическое заболевае — лимфома.

Дональд Ньюхаус родился в 1929 году. Он вместе со старшим братом Сэмюэлом Ньюхаусом — младшим (более известным как Си) унаследовал медиаимперию Advance Publications от отца в 1979 году. Дональд отвечал за газеты и кабельные активы, а брат курировал через дочернюю компанию Condé Nast, The New Yorker, Vanity Fair, Vogue, Architectural Digest, Wired и другие журналы.