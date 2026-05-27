NASA представило план строительства лунной базы, к реализации которого планируется приступить в 2029 году. Проект будет реализован в три этапа и предусматривает постепенное освоение Луны с последующим созданием постоянной инфраструктуры.

На первом этапе (до 2029 года) на Южный полюс Луны будут отправлены роботизированные миссии для тестирования технологий и изучения поверхности. В их числе — посадочный модуль Blue Moon Mark 1 компании Blue Origin, а также система беспилотных аппаратов MoonFall, включающая четыре высокомобильных дрона для исследования территории. Кроме того, NASA начнет развертывание лунных вездеходов, энергетических установок и спутниковой группировки. Отдельная миссия VIPER займется поиском водяного льда и других ресурсов.

Вторая фаза (2029–2032 годы) предполагает начало создания базовой инфраструктуры и первых элементов будущей лунной базы. Планируется развертывание модернизированных роверов, систем связи и солнечной энергетики, а также первых жилых модулей. Среди ключевых разработок — герметичный луноход JAXA, который позволит двум астронавтам находиться на Луне до 30 дней и проводить научные исследования.

Третий этап, стартующий после 2032 года, предусматривает создание условий для постоянного присутствия человека на Луне. Речь идет о строительстве жилых комплексов, развитии энергетической инфраструктуры для работы в условиях лунной ночи и формировании логистической сети. Ежегодно планируется доставка до 38 тонн грузов, а также запуск систем, способных возвращать на Землю до 500 кг лунных материалов.