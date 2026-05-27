Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что в рамках проекта TRIPP планируется перезапуск железной дороги Мегри, а также создание новых транспортных и инфраструктурных связей по всей Армении.

Во время встречи с жителями поселка Гогт в рамках предвыборной кампании Пашинян затронул тему визита госсекретаря США Марко Рубио в Армению и отметил, что 26 мая в Ереване было парафировано рамочное соглашение о реализации проекта TRIPP, передают армянские СМИ.

«Госсекретарь США Марко Рубио прибыл в Армению и вместе с министром иностранных дел парафировал рамочное соглашение о реализации проекта TRIPP. Оно будет окончательно оформлено максимум через месяц», — сказал Пашинян.

По его словам, одним из наиболее очевидных компонентов проекта является перезапуск железной дороги.

«Мегринская железная дорога будет вновь открыта, и ею будут пользоваться как Азербайджан для соединения Нахчываном с основной частью Азербайджана, так и Армения для создания железнодорожного сообщения между северной и южной частями страны. Сегодня у нас нет железной дороги с юга на север, то есть на участке Сюник, и мы получим эту железную дорогу», — отметил премьер-министр.