Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар объявил о прекращении всех контактов с главой евродипломатии Каей Каллас.

Соответствующее заявление он опубликовал на своей странице в социальной сети «X».

По словам Саара, причиной такого шага стали, как он утверждает, предвзятые высказывания Каллас в адрес Израиля, включая сравнение страны с расистским режимом апартеида, существовавшим в Южной Африке в XX веке.

Министр отметил, что ряд европейских представителей уже осудили подобные заявления, однако сама Каллас, по его словам, не принесла ни опровержения, ни разъяснений.

«Поэтому, как министр иностранных дел Израиля, я не вижу иного выхода, кроме как прекратить все контакты с госпожой Каллас», — заявил Саар.

Он добавил, что ограничения на контакты будут действовать до тех пор, пока Каллас не отзовет свое заявление.