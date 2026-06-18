Под председательством президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана состоялось очередное заседание Совета национальной безопасности, сообщается на странице Управления по коммуникациям Администрации президента Турции в социальной сети X.

Согласно сообщению, на заседании были обсуждены операции, проводимые против террористических организаций как внутри страны, так и за ее пределами, включая PKK/KCK-PYD/YPG, FETÖ и ИГИЛ, а также региональные и международные процессы.

На заседании было подчеркнуто, что борьба с терроризмом будет продолжена с прежней решимостью. В центре внимания также находились операции против организованной преступности и вопросы обеспечения безопасности граждан, особенно детей и молодежи.

На заседании было заявлено, что Турция твердо намерена защищать права и интересы Северного Кипра, а также не допустит шагов, способных нанести ущерб миру и стабильности в Восточном Средиземноморье.

В заявлении положительно оценено достигнутое соглашение между Ираном и США, а также подчеркнуто, что поддержка укрепления стабильности в Сирии будет продолжена.

Было отмечено, что действия Израиля в секторе Газа, на Западном берегу реки Иордан, в Восточном Иерусалиме и в отношении Ливана негативно влияют на усилия по достижению регионального мира, в связи с чем международное сообщество было призвано занять принципиальную позицию.

Совет также обсудил продолжение стратегического сотрудничества с Ираком, важность достижения справедливого и устойчивого мира в российско-украинской войне, поддержку стабильности на Африканском континенте и процессы, направленные на укрепление мира, стабильности и сотрудничества на Южном Кавказе.