Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в случае продолжения войны со стороны России Киев будет отвечать на удары и не намерен оставлять их без последствий.

По словам президента, Украина рассматривает усиление санкционного и экономического давления на Россию как один из ключевых инструментов для достижения мира. Он подчеркнул, что страна не стремилась к конфликту и не заинтересована в его затягивании, однако будет действовать в ответ на дальнейшую эскалацию.

Зеленский также заявил, что российская сторона должна столкнуться с последствиями своих действий, если продолжит военные операции.

Отдельно он предупредил, что дальнейшее продолжение боевых действий приведёт к взаимным разрушительным последствиям, подчеркнув, что эскалация конфликта будет иметь серьёзные последствия для обеих сторон. «Если будет гореть Украина, будет гореть и ваша Москва», — заявил Зеленский.

Напомним, что сегодня Москва подверглась крупнейшей с начала войны атаке украинских беспилотников. Столицу России атаковали почти 200 дронов. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что число сбитых на подлете к Москве беспилотников достигло 180. Дроны поразили Московский нефтеперерабатывающий завод, а также одно из зданий ТЦ «Садовод».

В Минтрансе РФ сообщили, что все аэропорты Москвы временно остановили работу на фоне масштабной атаки украинских беспилотников.