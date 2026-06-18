Директор департамента информации и печати Министерства иностранных дел России Мария Захарова высказалась относительно проходящих в Армении военных учений НАТО Eagle Partner 2026 с участием военнослужащих США, Франции и Греции.

«На фоне заморозки Ереваном своего членства в ОДКБ, а я напомню, по словам Никола Воваевича Пашиняна, ОДКБ вышел из Армении, хотя теперь они его, почему-то вышедшего, я имею в виду эту структуру, начали замораживать», — отметила Захарова на брифинге.

Она назвала это «сложной логикой».

«На данном этапе они говорят о том, что они заморозили своё членство в ОДКБ. Подобные совместные со странами НАТО маневры не вызывают ничего, кроме сожаления. Отдельную обеспокоенность вызывает то, что реализация этих тренировочных программ на территории Армении приобретает буквально системный характер.

Они проходят каждый год, начиная, напомню, с 2023-го.

Какие-либо миротворческие задачи учения не провозглашали. Основная цель натовцев очевидна. Самое удивительное, что именно натовцы-то ее и не скрывают. Заключается она в продолжении отрыва республики от традиционного союзника в лице России. Ни для кого не секрет, что в ходе такого рода тренировок именно наша страна позиционируется как вероятный противник. Это из доктринальных натовских документов фраза. То есть армянских военных будут учить воевать против России», — заявила официальный представитель МИД РФ.

По словам Захаровой, «когда-то такое нельзя было себе даже вообразить в том числе и потому, что в нашей стране живёт такое количество этнических армян, многие из которых никак и не собираются делить для себя или делать выбор или делить сердце напополам, отдавая его и туда, и туда».

«Для них это общее историко-культурное пространство и искренне к этому так и относятся. Да, это какое-то время назад невозможно было себе даже представить, а теперь это укладывается в русло заявлений высшего руководства Армении, что Армения — не союзник Москвы. Вот они говорят по Украине. Эти сигналы на Западе считывают, делают выводы и начинают подтягивать Ереван к противостоянию с Россией.

Кроме того учения позволяют западникам насаждать собственные стандарты военного строительства и управления, а через это обретать дополнительные инструменты влияния на Армению и её политику.

Конечно, наивно рассчитывать на западный некий зонтик безопасности. Это не более, чем иллюзия. Первые, кого западники бросают, кидают и обманывают — это те, кого ещё недавно называли союзниками. А вот подорвать перспективы сотрудничества в этой сфере с Москвой, видимо, вполне реально.

И при планировании таких маневров важно также учитывать реакцию других стран региона, их соседей. Но судя по составу их участников в этом году, в погоне за желанием угодить западным столицам в Ереване этим вопросам большого значения решили не придавать. Как и тому, что никакой пользы для стабилизации Южного Кавказа эти учения точно не принесут, но создадут в нём новые геополитические разделительные линии и угрозы», — подчеркнула Мария Захарова.