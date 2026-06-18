Критика Израилем недавно подписанного американо-иранского меморандума о взаимопонимании основана на недоверии к Вашингтону и не соответствует содержанию соглашения, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс сказал в интервью газете The New York Times.

По его словам, в Израиле наблюдается чрезмерно эмоциональная реакция на достигнутые договоренности между Вашингтоном и Тегераном.

«Я считаю эту панику в Израиле немного странной, потому что она исходит из недоверия. Думаю, Америка заслужила доверие», — сказал Вэнс.

Он заявил, что утверждения о том, что соглашение является невыгодным для Израиля, не подтверждаются фактами. По его мнению, часть израильского политического истеблишмента и общества воспринимает меморандум превратно, основываясь на недостоверной информации.

Он также отверг опасения о том, что договоренности с Ираном укрепят позиции Тегерана или ливанского движения «Хезболлах». По словам Вэнса, некоторые израильские политики исходят из предположения, что любые выгодные для Тегерана положения соглашения будут реализованы без каких-либо изменений в поведении иранской стороны.

Вице-президент подчеркнул, что США при выработке политики в отношении Ирана руководствуются собственными национальными интересами независимо от позиции Израиля.

Комментируя критику соглашения со стороны отдельных израильских политиков, Вэнс заявил, что решить все проблемы национальной безопасности исключительно военными методами невозможно.

При этом он отметил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху публично не критиковал меморандум, хотя против соглашения выступили некоторые члены его коалиции, включая министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира и министра финансов Бецалеля Смотрича.