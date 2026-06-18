Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Тегеран пока соблюдает первые условия соглашения, достигнутого в рамках американо-иранского меморандума, включая военную часть договорённостей, передаёт телеканал CNN.

Выступая на брифинге в Белом доме, Вэнс отметил, что в течение двух ночей подряд иранская сторона не предпринимала атак на суда в районе Ормузского пролива.

«С военной стороны иранцы уже вторую ночь подряд не стреляли ни по одному судну в Ормузском проливе. Пока что они выполняют свои обязательства», — сказал он.

Он также заявил, что США со своей стороны выполняют обязательства, связанные с частичной отменой блокады.

«По вопросу блокады: CENTCOM разрешил более десятка судов пройти через нашу морскую блокаду, и таким образом мы тоже выполняем свою часть раннего этапа соглашения», — добавил Вэнс.

По его словам, дальнейшее развитие ситуации покажет, готовы ли стороны выполнять остальные положения меморандума.

«Теперь посмотрим, готовы ли они следовать следующему этапу мирного плана президента», — отметил он.

Вэнс подчеркнул, что США обладают значительным влиянием в переговорах с Ираном, однако исход остаётся неопределённым.

«Они, безусловно, понимают, что у Соединённых Штатов есть серьёзные рычаги давления, — заявил он. — Приведёт ли это в итоге к изменению их поведения — я не знаю».

Он добавил, что администрация считает необходимым продолжать попытки достижения соглашения, даже если результат не гарантирован.

«Люди говорят, что иранцы никогда не изменятся. Возможно, это так, и тогда они не получат никаких выгод от сделки. Но разве не стоит попробовать?» — заключил Вэнс.