Председатель комитета Сената США по вооружённым силам, республиканец Роджер Уикер, выразил серьёзную обеспокоенность и раскритиковал соглашение с Ираном в новом заявлении в четверг, сообщает телеканал CNN.

Уикер заявил, что опасается, что соглашение «фактически нивелирует достижения операции «Эпическая ярость» таким образом, который полностью расходится с целями президента».

Он также отметил, что создание фонда в размере 300 млрд долларов для восстановления и экономического развития Ирана, хотя и не финансируемого налогоплательщиками США, делает «выплаты Ирану по соглашению 2015 года при президенте Обаме незначительными по сравнению с нынешними условиями».

«Я считаю ошибкой требовать от Израиля прекращения действий против «Хезболлы», поддерживаемой Ираном террористической организации, которая продолжает атаковать Израиль на северной границе», — заявил сенатор.

Уикер также выступил против смягчения санкций и размораживания иранских активов в обмен на согласие Тегерана лишь на дополнительные 60 дней переговоров.

«Я также выступаю против снятия санкций США с Ирана или размораживания иранских средств в обмен на простое согласие Ирана вести переговоры ещё 60 дней», — добавил он.