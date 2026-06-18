США сняли препятствия для экспорта части иранской нефти, процесс ее поставок на внешние рынки уже начинает набирать обороты.

Об этом заявил на пресс-конференции в Белом доме вице-президент США Джей Ди Вэнс, сообщает ТАСС.

«Мы сказали, что снимем блокаду, позволим продавать часть [иранской] нефти, а они откроют Ормузский пролив. Мы уже видим, что этот процесс начинает работать. Потребуется немного времени, прежде чем он наберет полную силу, но именно на этом этапе мы находимся сегодня», — сказал Вэнс.