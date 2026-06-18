Очередное заседание стратегического диалога между министерствами иностранных дел Азербайджана и Латвии прошло 18 июня в Риге.

Азербайджанскую делегацию возглавил заместитель министра иностранных дел Фариз Рзаев, а латвийскую — заместитель государственного секретаря, политический директор МИД Латвии Иварс Ласис, сообщает внешнеполитическое ведомство Азербайджана.

В ходе встречи стороны подробно обсудили текущее состояние политических отношений между Азербайджаном и Латвией, подчеркнув вклад взаимных визитов на различных уровнях и регулярных контактов в развитие двустороннего сотрудничества.

В рамках диалога были рассмотрены возможности расширения сотрудничества в торгово-экономической, гуманитарной, научной и образовательной сферах. Также были оценены перспективы дальнейшего взаимодействия в контексте стратегических энергетических и транспортных проектов, реализуемых по инициативе и при участии Азербайджана.

Кроме того, внимание было уделено вопросам расширения договорно-правовой базы, продолжения сотрудничества в рамках международных организаций и взаимной поддержки кандидатур.

Стороны обменялись мнениями о текущей ситуации в регионе, процессе нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, а также о масштабных работах по восстановлению и реконструкции освобождённых от оккупации территорий и мерах по устранению минной угрозы. Были также обсуждены другие региональные и международные вопросы, представляющие взаимный интерес.

В рамках визита Фариз Рзаев также провёл рабочие встречи с другими официальными лицами Латвии и принял участие в дискуссиях за круглым столом в одном из научно-исследовательских центров.