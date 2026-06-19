В Таджикистане введена новая норма, согласно которой все работодатели обязаны организовывать для сотрудников ежедневные физические упражнения продолжительностью не менее 20 минут.

Соответствующие изменения внесены в Кодекс здравоохранения, передает «Азия Плюс».

Как пояснил министр юстиции Музаффар Ашуриён, нововведение разработано на основании указа президента от 14 февраля 2026 года и направлено на профилактику ожирения, сахарного диабета и укрепление здоровья населения.

По его словам, требование распространяется на все организации независимо от формы собственности.

«На работодателей и должностных лиц возложена обязанность проводить регулярные физические упражнения не менее 20 минут в сутки», — отметил министр.

Кроме того, руководители организаций должны создавать условия для занятий спортом и сами принимать участие в физической активности.