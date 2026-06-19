Иран заявил о готовности к новым боевым действиям в случае возобновления агрессии со стороны США, Израиля и их союзников.

Соответствующее заявление распространил Корпус стражей исламской революции Ирана.

В КСИР заявили, что в случае повторных действий со стороны противников иранские силы готовы действовать «с большей силой, чем прежде», используя накопленный опыт и возможности на суше, море, в воздухе и в сфере гибридной войны. Также в заявлении говорится о готовности нанести противнику «сокрушительное историческое поражение» по приказу верховного командования.