Переговоры США и Ирана, которые должны были состояться сегодня в Швейцарии, временно отложены из-за ударов Израиля по Ливану. Об этом сообщает телеканал CNN.

«Источник сообщил, что запланированные переговоры «временно отложены в связи с израильскими ударами по Ливану», не уточнив, когда посредники ожидают их возобновления», — говорится в публикации.

Об отмене американо-иранских переговоров ранее сообщило агентство Reuters со ссылкой на швейцарский МИД. До этого стало известно, что вице-президент США Джей Ди Вэнс отменил вылет в Швейцарию 19 июня на подписание меморандума с Ираном.