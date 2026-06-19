Мнение президента США Дональда Трампа насчет перспектив Украины изменилось после саммита «Большой семерки», заявил в интервью телеканалу France 2 французский президент Эммануэль Макрон.

«Когда он пришел, он думал, что Украина проиграет. Именно поэтому он хотел быстро заключить мир», — сказал Макрон.

По его словам, тогда Трамп считал, что Украина не сможет долго сопротивляться. Макрон также напомнил о встрече Трампа и Путина на Аляске, где «почти был положен на стол договор», предусматривавший передачу России территорий, которые она не контролировала.

«Затем был пройден огромный путь. Этот путь — прежде всего победа украинцев в их способности и их надежности. Президент Трамп увидел, что все разговоры о том, что они рухнут и не переживут зиму, были безумием. И что перед ним мужественные, изобретательные люди, которых он уважает», — сказал Макрон.