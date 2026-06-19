Председатель Центробанка РФ Эльвира Набиуллина не появлялась в последнее время на публике из-за того, что перенесла тяжелую респираторную инфекцию. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники.

Как отмечает FT, отсутствие Набиуллиной породило слухи, что она теряет расположение Владимира Путина.

По словам собеседников издания, российские чиновники уже обсуждали потенциальные изменения в ЦБ в случае ухода Набиуллиной с поста. Среди возможных изменений — разделение широких полномочий регулятора между несколькими учреждениями и ослабление жесткой ориентации на возвращение инфляции к целевому уровню.

Главными претендентам на пост главы ЦБ источники Financial Times назвали замглавы администрации президента РФ Максима Орешкина и главу Промсвязьбанка Петра Фрадкова. The Bell называл еще одним кандидатом на этот пост главу ВТБ Андрея Костина. При этом собеседники FT подчеркнули, что Путин все еще может найти способ оставить Набиуллину на нынешней должности.

19 июня пройдет пресс-конференция ЦБ о ключевой ставке. Ожидается, что Набиуллина примет участие в мероприятии.