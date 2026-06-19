На саммите ЕС произошел жесткий раскол из-за тайных контактов главы Евросовета Антониу Кошты с Кремлем, сообщает Politico. Часть лидеров встретила его действия с «беспрецедентной яростью» и презрением.

На текущий момент против контактов в данном формате выступили президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Фридрих Мерц. Они считают, что сейчас неподходящее время для коммуникации с Кремлем. Но когда этот момент настанет, вступить в переговоры с РФ должна «евротройка» в лице Парижа, Лондона и Берлина.

Кошту обвинили в «крайней непрофессиональности» за то, что он скрыл масштабы контактов его администрации с Москвой, о которых стало известно лишь из СМИ.

Лагерь сторонников оказался численно больше — многие лидеры согласились, что контакты с РФ входят в обязанности Евросоюза. Впрочем, даже среди них возник спор о том, кто именно должен вести диалог от лица ЕС — Евросовет или Еврокомиссия.

Команда Кошты оправдывается тем, что звонки были краткими и преследовали лишь цель наладить каналы связи. При этом источники расходятся в деталях: один дипломат уверяет, что Париж и Берлин были предупреждены заранее, другие три утверждают, что для Германии это стало полной неожиданностью.